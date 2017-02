BCN announces honor roll

Barnes County North High School has released the names of those students listed on its second quarter honor roll for the 2016-17 academic year. The students are:

A honor roll

Seniors: Hudson Awender, Bailey Brown, David Fletcher, Madeline Garnetti, Cole Gernholz, Jayda Haugen, Michael Johnson, Cierra Miller, Garrett Olson, Alexis Rath, Caitlyn Risser, Alexis Rose, Daniel Schwehr, Tess Scott and Hannah Willson

Juniors: Brianna Bundy, Jerica Kunze, Tabitha Muncy, Ashley Samek, Courtney Schuldheisz, Kennedy Thompson and Conrad Toth

Sophomores: Shannon Bryn, Ian Cho, Katie Dobitz, Jordyn Everson, Alexis Greshik, Jacob Harstad, Franklin Huang, Anna Lint, Jada Manson, Madison Reidman, Cole Revier, Bailey Soupir, Lani Toth, Clara Wieland and Hope Willson

Freshmen: Colby Bruner, Courtnie Fick, Victoria Haugen, Micah Lint, Jordyn Persons, Braden Piatz, Tristin Roaldson, Jaycee Rudolph, Natasha Vrba and Capri Wagner

Grade eight: Hunter Anderson, Peter Bryn, Kade Christianson, Max Fehr, Kendra Greshik, Ashtyn Haugen, Melonie Lee, Ashley McFadgen, Grace Mueller, Devin Quick, Danielle Revier, Eric Schaefer, Hailey Schaefer, Amanda Schuldheisz, Ashley Schuldheisz and Justin Vrba

Grade seven: Emily Ames, Casey Everson, Bronson Haugen, Emily Merriman, Cade Piatz, Amanda Reidman and Hanna Wieland

B honor roll

Seniors: Sydni Everson, Nathan Fick, Collin Lura and Nikita Sund

Juniors: Lillian Norgaard, Celeste Piatz and Bryn Toth

Sophomores: Hallie Anderson, Trevor Bingham, Kaiden Ford, Tyler Guscette, Mason Haugen and Sage Norgaard

Freshmen: Makenzie Barclay, Dylan Koebernick and Grant Porter

Grade 8: Dylan Bakken, Tucker Brown, Melissa Dobitz, Kiel Koebernick, Gabrial Porter, Chase Schwan, Tanner Soupir and Travis Wenzel

Grade 7: Bailey Anderson, Ethan Barclay, Kruz Guthmiller, Trinity Iverson, Gideon Lint, Sarah Mueller, Jaden Schuler, Brenden Stokkeland and Colten Straub