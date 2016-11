Class B volleyball: Mustangs top Thunder for title

The Mustangs took the first two games 26-24, 25-21 and closed it out 26-24 in the fourth.

Morgan Schnabel had 16 kills and 10 digs for the Mustangs. Courtney Jochim had 30 assists.

The Thunder lost for just the second time in 30 matches.

Megan Moser had 20 digs and 12 kills. Halle Uehran totaled 10 kills, six blocks, five digs and one ace for the Thunder, who took the third set 25-14.

South Border will be the No. 1 seed for the Region 3 tournament, which begins Monday in Ellendale.

Napoleon-Gackle-Streeter and Linton-Hazelton-Moffit-Braddock won region-qualifiers.

The Imperials improved to 25-9 with a 3-0 win over Kidder County.

Megan Regner had 22 assists and 14 digs to lead the Imperials. Kaylin Weigel hit nine kills. Emily Christofferson had 18 digs.

Grace Benz totaled nine digs, five digs and three kills for Kidder County.

Linton-HMB also won in a sweep.

Payton Holzer had 28 assists. Sierra Bosch and Jenna Bernhardt hit 12 kills each.

Haley Eberle went for 10 assists, two kills, two blocks and two digs.

District 6 tournament

At Ashley

Region qualifiers

Napoleon-Gackle-Streeter 3, Kidder County 0

KC 15 21 11

NGS 25 25 25

Kidder County: Digs, Katie Silbernagel 18, Grace Benz 9, Kaylee Beachler 6, Sarah Ochsner 5, Sydney Olson 3, Morgan Ziesch 2. Kills, Olson 7, Ziesch 4, Benz 2, Silbernagel 2. Assists, Ochsner 8, Benz 5, Jaslyn Magstad 2. Blocks, Ziesch.

Napoleon-Gackle-Streeter: Aces, Mackenzie Heflin 3, Emily Christofferson 2, Megan Regner 2, Brianna Regner 2, LaDora Schmidt, Sarah Weigel. Kills, Kaylin Weigel 9, Christofferson 5, Schmidt 5, Heflin 5, Haley Jangula 4, Regner. Blocks, Weigel 2, Schmidt. Assists, Regner 22, Schmidt 2, Jangula, Shanae Wentz. Digs, Wentz 18, Christofferson 18, Megan Regner 14, Weigel 6, Heflin 6, Schmidt 5, Brianna Regner 3, Jangula, Weigel.

Linton-Hazelton-Moffit-Braddock 3, Strasburg-Zeeland 0

SZ 9 12 17

LHMB 25 25 25

Strasburg-Zeeland: Kills, Peyton Vander Vorst 5, Josie Langeliers 3, Kasey Vetsch 2, Haley Eberle 2, Tiffany Meier, Madi Vander Vorst 1. Assists, Eberle 10, Vetsch 2, Savanna Rohrich. Digs, M.Vander Vorst 13, Vetsch 5, P.Vander Vorst, Eberle 2, Rohrich 2, S.Vander Vorst. Blocks, Eberle 2, S.Vander Vorst.

Linton-Hazelton-Moffit-Braddock: Kills, Sierra Bosch 12, Jenna Bernhardt 12, Heidi Jacob 7, Cassie Gefroh 4, Destiny Wenger 2. Aces, Taylor Aberle 4, Jenna Bernhardt 4, Amanda Brandner 2, Brooke Vanderlaan 2, Jacob 2. Assists, Payton Holzer 28, Gefroh 6. Blocks, Wenger, Bernhardt, Bosch. Digs, Brandner 6, Holzer 5, Vanderlaan 4, Aberle 4, Bernhardt 3, Jacob 2.

Championship

South Border 3, Medina-Pingree-Buchanan 1

SB 26 25 14 26

MPB 24 21 25 24

South Border: Kills, Morgan Schnabel 16, Amy Jacobson 6, Myckea Gross 5, Kayla Rohr 5, Elisabeth Dalke 3, Courtney Jochim 3. Assists, Jochim 30, Dalke 4. Aces Rohr 2, Gross 2. Digs, Rohr 18, Jochim 11, Schnabel 10, Dalke 8, Isabella Froehl 7, Amy Jacobson 6. Block-solos: Gross, Dalke. Block-assists: Schnabel 3, Jochim 2, Dalke 2.

Medina-Pingree-Buchanan: Kills, Megan Moser 12, Taylor Sabinash 10, Halle Uehran 10, Mailen Abasolo 8, Lauren Moser 2, Gracie Bohl 1. Assists, Kleinsasser 29, Abasolo 2, Sabinash. Digs, Janaya Huff 25, M. Moser 20, L.Moser 10, Abasolo 10, Joey Kleinsasser 10, Mariah Wick 8, Uehran 5, Sabinash 2, Bohl 2. Aces, Uehran, Huff, L.Moser, Hannah Bohl. Blocks, Uehran 6, Sabinash 3, M.Moser.

GCC 3, Grafton 0

Griggs County Central blanked Grafton.

Alicia Larsgaard clubbed 16 kills in the win.

Cortney Hornung led in assists (18), digs (12) and aces (4).

Griggs County Central 3, Grafton 0

Grafton 20 51 24

GCC 25 25 26

Grafton: No stats available

Griggs County Central: Kills, Alicia Larsgaard 16, Ella Stokka 7, Daphne Kenninger 5, Kayce Saxberg 4, Emme Gronneberg. Blocks, Larsgaard 2, Stokka. Aces, Cortney Hornung 4, Jaycee Andel 2, Kenninger, Gronneberg. Digs, Hornung 12, Kenninger 12, Larsgaard 10, Andel 7, Gronneberg 7, Saxberg 6, Kayla Kenninger 3. Assists, Hornung 18, K.Kenninger.