NFL results for Sunday, Dec. 18, 2016

Gracenote - Results from the NFL games on Sunday (home team in CAPS)

New England 16 DENVER 3; Oakland 19 SAN DIEGO 16; New Orleans 48 ARIZONA 41; ATLANTA 41 San Francisco 13; Pittsburgh 24 CINCINNATI 20; Green Bay 30 CHICAGO 27; HOUSTON 21 Jacksonville 20; BUFFALO 33 Cleveland 13; BALTIMORE 27 Philadelphia 26; Tennessee 19 KANSAS CITY 17; NY GIANTS 17 Detroit 6; Indianapolis 34 MINNESOTA 6.

Explore related topics: sportsproNFL