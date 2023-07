Jamestown area students named to NDSU spring dean's list

FARGO — Jamestown area students were among those who earned a place on the spring 2023 dean's list at North Dakota State University.

To be named to the list, a student must earn a 3.50 grade point average or higher and be enrolled in at least 9 class credits.

Students are listed by hometown.

Ashley: Jordannna Baumann, Hunter Gallagher, Tanner Kempf, Colton Martz, Blake Meyer

Bowdon: Jaxon Fike, Regan Jones, Nicole Neumiller

Carrington: Amanda Jarrett, Emma Rindy, Trey Rosenau, Payton Smith, Kaylee Weninger

Cleveland: Abby Carlson

Cooperstown: Kayla Kenninger, Ashton Smith, Ella Stokka

Edgeley: Grady Henderson, Keyahna Musland

Ellendale: Carli Merkel, Cody Winter

Enderlin: Kasey Utke

Fullerton: Abigail Peterson, Conor Schall, Taylor Schall

Glenfield: Abbie Stedman, Brooke Topp

Jamestown: Zoe Bennett, Paige Earnest, Jozelyn Ford, Ava Fremgen, Erin Gee, Anish Glinz, Braden Hart, Mya Henderson, Adreann Johnson, Abby Kallenbach, Jarron Larson, Joseph Lauinger, Calli Lynch, Kassidy Lynch, Noah Macdonald, Senayet Motschenbacher, Jackson Naumann, Cole Rasmusson, Ashlyn Schauer, Boden Skunberg, Luke Van Berkom, Jazlyn Wick, Zebedee Willer, Cole Williams, Griffin Winstead, Ashley Wolff

Jud: Isaac Huber, Jill Ova

Kulm: Maren Berntson

LaMoure: Leah Flat, Allie Hebl, Lukas Hoff

Lehr: Savanna Bader

Linton: Erin Kelsch, Paul McCrory, Teegan Scherr

Lisbon: Jacob Bear, Isac Bentten, Charles Bowman, Daedre Dawson, Haylee Duvall, Chynna Langhoff, Lydia Lyons, Jocelyn Metzen, Abigail Shockman

McHenry: Maria Becker, Madison Feiring, Jonah Williams

Medina: Morgan Martel

Napoleon: Kelly Zimmerman

New Rockford: Theodore Allmaras, Chloe Heinz, Kyleigh Hilbert, Kenna Munson, Brianna Price, Kayden Wiedrich

Nortonville: Baylee Berg, Mya Olsen

Oakes: Erik Haugen, Shantell Jepson, Megan Rodine, David Schmitz, Aubrei Steiner

Rogers: Erika Anderson

Spiritwood: Madison Scott

Steele: Megan Demaray, Allison Dutton, Mahyle Furman

Sykeston: Jacob Rexin

Tappen: Thomas Keily

Valley City: Asia Barnett, Adam Bitz, Jared Eggermont, Cali Halgrimson, Eliza Johnson, Natalie Lemnus, Maggie Oberlander, Faith Orner, Peyton Pederson, Samantha Ranistate, Alexis Senf, Tamika Silva, Dakota Tahran, Alex Thornton, Jessica Undem, Luke Wendel

Wimbledon: Emily Ames

Wishek: Jesse Baumgartner, Lewis Goehring, Alexa Ketterling, Seth Wolf